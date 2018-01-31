"Спартак" сыграл с софийским ЦСКА вничью в товарищеском матче

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"Спартак" сыграл с софийским ЦСКА вничью в товарищеском матче

Московский "Спартак" в товарищеском матче разошелся миром с болгарским ЦСКА.

"Спартак" Россия – ЦСКА София, Болгария – 0:0

"Спартак": Ребров, Комбаров (Рассказов, 74), Кутепов, Максимович (Боккетти, 68), Ещенко (Петкович, 74), Глушаков (Зобнин, 64), Фернандо, Пашалич (Бакаев, 79), Роша, Промес, Адриано.

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