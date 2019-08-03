"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", играя полтора тайма вдесятером

В матче 4-го тура чемпионата России московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что "красно-белые" с 35-й минуты играли вдесятером из-за удаления Эсекьеля Понсе, который в борьбе за мяч ногой ударил в грудь голкипера соперника Антона Шунина.

"Динамо" и "Спартак", набрав по пять очков, занимают 8-9 места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

"Спартак" – "Динамо" - 0:0

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Ташаев (Мирзов, 64), Ананидзе (Шюррле, 46), Зобнин, Бакаев, Понсе.

"Динамо": Шунин, Рауш, Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Шиманьски (Н`Жи, 67), Каборе, Жоаозиньо, Юсупов (Тетте, 60), Шейдаев, Панченко.

Удаление: Понсе (35).

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