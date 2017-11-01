"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской Лиге Чемпионов, отыгравшись на 92-й минуте

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"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской Лиге Чемпионов, отыгравшись на 92-й минуте

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Спартак" на выезде разошелся миром с "Севильей". "Красно-белые" открыли счет, но затем пропустили три мяча. Впрочем, россиянам удалось спасти поединок, забив решающий мяч в компенсированное время. 

Благодаря этому "Спартак" по-прежнему опережает "Севилью" в турнирной таблице и занимает второе место в группе.

"Севилья" U-19 Испания – "Спартак" U-19 Россия - 3:3 (2:1)
Голы: Игнатов, 17 - 0:1, Кальдерон, 41 - 1:1, Вьедма, 45 - 2:1, Шараф, 53 - 3:1, Руденко, 55 - 3:2, Мазуров, 90+2 - 3:3

"Севилья": Вакас, Энрике Риос (Эспинар, 70), Хенаро Родригес, Фатторе, Диури, Вьедма, Кальдерон (Хуан Перес, 67), Эспинар, Хосе Алонсо (Франсиско Нуньес, 83), Шараф, Васкес.

"Спартак":  Максименко, Рассказов, Воропаев (Маркитесов, 82), Актисов, Миронов, Игнатов, Бакаев, Орехов (Мазуров, 54), Володкин (Пацев, 90), Руденко, Прошляков.

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