"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в Юношеской лиге УЕФА

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"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в Юношеской лиге УЕФА

В рамках третьего тура юношеской Лиги УЕФА "Спартак" U-19 дома расписал мировую со сверстниками из "Севильи".

"Спартак" U-19 – "Севилья" U-19 - 1:1

Голы: Эспинар, 3 - 0:1, Руденко, 57 - 1:1.

"Спартак" U-19: Поплевченков, Петрунин, Воропаев, Миронов, Рассказов, Володкин, Калачевский, Игнатов, Бакаев (Орехов, 74), Лопатин (Актисов, 79), Руденко (Мазуров, 83).

"Севилья" U-19: Морилья, Энрике Риос, Хенаро Родригес, Фатторе, Эспинар, Кальдерон (Кандела, 64), Вьедма, Diouri (Хуан Перес, 64), Шараф, Флуэраш (Кармона, 72), Васкес.

Удаления: Петрунин (77), Калачевский (90).

Не пропустите: Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей". | http://soccernews.ru

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