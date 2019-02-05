"Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Европы

Московский "Спартак" в товарищеском матче разошелся миром со словенским "Марибором" со счетом 1:1. Матч состоялся в турецком городе Белек в рамках подготовки команд ко второй части сезона.

На пятой минуте счет открыл Лоренцо Мельгарехо, но вскоре словенцы отыгрались благодаря голу Амира Дервишевича, который реализовал пенальти.

"Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 1:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 5 - 1:0, Дервишевич, 15 (с пенальти) - 1:1

"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов (Боккетти, 46), Рассказов, Гулиев (Фернандо, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Ханни, Зе Луиш (Мелкадзе, 69), Луис Адриано (Ташаев, 46)

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