"Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Европы
Московский "Спартак" в товарищеском матче разошелся миром со словенским "Марибором" со счетом 1:1. Матч состоялся в турецком городе Белек в рамках подготовки команд ко второй части сезона.
На пятой минуте счет открыл Лоренцо Мельгарехо, но вскоре словенцы отыгрались благодаря голу Амира Дервишевича, который реализовал пенальти.
"Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 1:1 (1:1)
Голы: Мельгарехо, 5 - 1:0, Дервишевич, 15 (с пенальти) - 1:1
"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Айртон (Комбаров, 46), Джикия, Кутепов (Боккетти, 46), Рассказов, Гулиев (Фернандо, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Ханни, Зе Луиш (Мелкадзе, 69), Луис Адриано (Ташаев, 46)
Г⚽️⚽️⚽️Л: Лоренсо Мельгарехо— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 февраля 2019 г.
Автором первого гола #Спартак’а в Турции стал @Melgarejo25!#КрасноБелыеСборы #СпартакМарибор – 1:1 pic.twitter.com/6ENi3p0LvO
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|Команда
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|О
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|Спартак Москва
|17
|28
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|Локомотив Москва
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|28
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|Рубин
|17
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|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|16
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|Урал
|17
|22
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
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|Уфа
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|17
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|16
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|17
|10