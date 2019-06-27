"Спартак" теряет Аиртона

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"Спартак" теряет Аиртона

Левый защитник "Спартака" Аиртон выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

22-летний бразилец получил повреждение во время матча Кубка "Париматч Премьер" против "Ростова". Он врезался в рекламный щит, после чего с трудом смог подняться.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

"Спартак" купил Аиртона в январе этого года за 7 миллионов евро. В его активе 14 матчей и 3 ассиста.

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