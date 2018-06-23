"Спартак" теряет Боккетти

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"Спартак" теряет Боккетти

Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти травмировался в товарищеском матче против "Чертаново".

31-летний итальянец получил повреждение икроножной мышцы. Сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.

Отметим, что в прошлом сезоне из-за регулярных травм Боккетти сыграл за "Спартак" всего 18 матчей, в которых забил 1 гол. | http://soccernews.ru

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