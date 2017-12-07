"Спартак" теряет Джикию

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"Спартак" теряет Джикию

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия травмировался во время матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По предварительным данным, у 24-летнего футболиста мышечное повреждение задней поверхности бедра.

В этом сезоне Джикия сыграл за "Спартак" 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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