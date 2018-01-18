"Спартак" теряет Джикию

Теги спартак москвагеоргий джикияшанхай сипг

"Спартак" теряет ДжикиюВ контрольном матче против китайского "Шанхай СИПГ", который проходит в эти минуты, московский "Спартак" из-за травмы потерял своего защитника Георгия Джикию.

Как информирует официальный твиттер "красно-белых", на 13-й минуте игры 24-летний бек получил повреждение, которое не позволило ему покинуть поле самостоятельно - игрока вынесли на носилках. Степень серьезности травмы футболиста пока остается неизвестной.

Напомним, "Спартак" вышел из гонки за Вериссимо. | soccernews.ru

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