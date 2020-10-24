"Спартак" теряет Джикию

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия выбыл из строя из-за травмы.

Джикия травмировался в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:1) и был заменен на 73-й минуте. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Стоит отметить, что Джикия недавно вернулся в строй. Он находился на самоизоляции после того, как его тест на коронавирус показал сомнительный результат.

В нынешнем сезоне 26-летний Джикия провел за "Спартак" 12 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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