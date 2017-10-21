"Спартак" теряет Ещенко

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко травмировался в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара".

Как сообщают российские СМИ, у 33-летнего футболиста подозрение на повреждение мышцы бедра. Точный диагноз и сроки восстановления фулбека станут известны по итогам медобследования, которое запланировано на воскресенье.

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