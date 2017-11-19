"Спартак" теряет Ещенко, Глушакова и Мельгарехо

Сразу три игрока московского "Спартака" получили травмы в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

В лазарет угодили защитник Андрей Ещенко, а также хавбеки Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо.

По данным медицинского штаба "красно-белых", у Глушакова - сильный ушиб голени, у Ещенко - подозрение на перегрузочную реакцию коленного сустава.

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