"Спартак" теряет Ещенко, Глушакова и Мельгарехо

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"Спартак" теряет Ещенко, Глушакова и Мельгарехо

Сразу три игрока московского "Спартака" получили травмы в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

В лазарет угодили защитник Андрей Ещенко, а также хавбеки Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо.

По данным медицинского штаба "красно-белых", у Глушакова - сильный ушиб голени, у Ещенко - подозрение на перегрузочную реакцию коленного сустава.

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