"Спартак" теряет Глушакова

Теги денис глушаковспартак москва

"Спартак" теряет Глушакова

Капитан "Спартака" Денис Глушаков выбыл из строя из-за травмы.

"У Глушакова ушиб колена. Сейчас будем смотреть, но, думаю, там ничего страшного" - сказал глава медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.

Стоит отметить, что Глушаков только недавно восстановился после повреждения шеи.

Не пропустите: Стало известно, сколько денег потерял "Спартак" после вылета из ЛЧ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов