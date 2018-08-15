"Спартак" теряет Глушакова

Капитан "Спартака" Денис Глушаков выбыл из строя из-за травмы.

"У Глушакова ушиб колена. Сейчас будем смотреть, но, думаю, там ничего страшного" - сказал глава медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.

Стоит отметить, что Глушаков только недавно восстановился после повреждения шеи.

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