"Спартак" теряет Хендрикса

Фото: инстаграм Хендрикса/Автор неизвестен

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о повреждения хавбека Йоррита Хендрикса.

"Хендрикс пропустит около месяца. Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс не сможет помочь команде в ближайших матчах.

У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц. Желаем Йорриту здоровья!", – сказал Зеленов.

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