"Спартак" теряет Хендрикса
Фото: инстаграм Хендрикса/Автор неизвестен
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о повреждения хавбека Йоррита Хендрикса.
"Хендрикс пропустит около месяца. Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс не сможет помочь команде в ближайших матчах.
У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц. Желаем Йорриту здоровья!", – сказал Зеленов.
Также не пропустите: Джикия высказался о "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 ноября
-
Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
-
Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
1
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную трансферную цель
-
В "Вильярреале" прокомментировали возможный уход Эмери в "Ньюкасл"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
Червиченко прокомментировал информацию об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Уткин высказался об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Гвардиола прокомментировал назначение Конте в "Тоттенхэм"
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
"Вольфсбург" обыграл "Ред Булл" в матче ЛЧ
-
"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов
-
Хави будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Аль-Садд"
-
Роналду - игрок месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе