"Спартак" теряет Крала

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"Спартак" теряет Крала

Фото: "Спартак"/Автор неизвестен

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским "Уралом" и был заменен в первом тайме. В ближайшее время чех пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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