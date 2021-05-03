"Спартак" теряет Кутепова
Фото: инстаграм Ильи Кутепова/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" и был заменен во втором тайме. В ближайшее время Кутепов пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах и отметился одним автоголом. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Червиченко отреагировал на вхождение Заремы в совет директоров "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
-
Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
-
"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ
-
Кокорин приступил к тренировкам в общей группе "Фиорентины"
-
"Барселона" хочет купить защитника "Лацио"
Лента новостей
-
Донецкий "Шахтёр" контактировал с Дженнаро Гаттузо
-
Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"
-
Вратарь "Спартака" расплакался после победы на тульским "Арсеналом"
-
"Атлетико" предложил контракт игроку "Реала"
-
В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
-
Жена Мораты рассказала, сколько детей они с мужем планируют завести
-
Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
-
"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ
-
"Спартак" теряет Кутепова
-
Андрей Шевченко рассказал, как погибли все его друзья
-
Упамекано объяснил, почему он выбрал "Баварию", несмотря на интерес из АПЛ
-
Проголосовали 90%: в "Рубине" выбрали лучшего игрока апреля
-
Кокорин приступил к тренировкам в общей группе "Фиорентины"
-
Хакими высказался об уходе из "Реала"
-
"Барселона" хочет купить защитника "Лацио"
-
Глава дортмундской "Боруссии" высказался о будущем Холанда в клубе
-
Агент Кайо отреагировал на слухи о возможном уходе бразильца из "Краснодара"
-
Чорлука отреагировал победу "Зенита" в чемпионате России
-
Червиченко отреагировал на вхождение Заремы в совет директоров "Спартака"
-
1
Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"