"Спартак" теряет Кутепова

Фото: инстаграм Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" и был заменен во втором тайме. В ближайшее время Кутепов пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах и отметился одним автоголом. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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