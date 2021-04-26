"Спартак" теряет Кутепова: назван диагноз
Фото "Спорт-Экспресс" / Дарья Исаева
Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов выбыл из строя из-за травмы.
"У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя", - сказал директор департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.
Футболист получил повреждение во время воскресного дерби против ЦСКА (1:0), но отыграл матч до конца.
В текущем сезоне 27-летний Кутепов провёл за "Спартак" 15 игр, результативными действиями не отличался.
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