"Спартак" теряет Кутепова: назван диагноз

Фото "Спорт-Экспресс" / Дарья Исаева

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов выбыл из строя из-за травмы.

"У Кутепова диагностировано сотрясения средней степени тяжести. Несколько дней покоя", - сказал директор департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

Футболист получил повреждение во время воскресного дерби против ЦСКА (1:0), но отыграл матч до конца.

В текущем сезоне 27-летний Кутепов провёл за "Спартак" 15 игр, результативными действиями не отличался.

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