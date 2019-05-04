"Спартак" теряет Ломовицкого

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"Спартак" теряет Ломовицкого

Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

21-летний футболист получил сотрясение мозга во время матча 27-го тура РПЛ против "Урала". В перерыве его заменил Александр Ташаев.

Сроки восстановления полузащитника "красно-белых" станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Ломовицкий сыграл за "Спартак" 23 матча и сделал одну результативную передачу.

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"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ

"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ

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