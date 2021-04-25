"Спартак" теряет Маслова

Фото: инстаграм Павла Маслова

Защитник московского "Спартака" Павел Маслов выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста диагностировано острое воспаление мышц бедра. Из-за травмы Маслов не попал в заявку "красно-белых" на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 21-летний Маслов провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.

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