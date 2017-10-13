"Спартак" теряет Мельгарехо

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо травмировался в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата".

27-летний парагваец получил повреждение бедра, степень серьёзности которого пока неизвестна. Сроки восстановления футболиста будут определены по итогам медобследования.

В этом сезоне Мельгарехо сыграл за "Спартак" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru