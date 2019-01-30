"Спартак" теряет Мельгарехо

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"Спартак" теряет Мельгарехо

Московский "Спартак" потерял из-за травмы полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

28-летний парагваец получил повреждение во вчерашнем матче Кубка "Матч Премьер" против "Локомотива".

Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Мельгарехо сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Кубок наш: "Спартак" празднует победу в турнире Кубок "Матч Премьер". | http://soccernews.ru

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