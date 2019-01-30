"Спартак" теряет Мельгарехо
Московский "Спартак" потерял из-за травмы полузащитника Лоренсо Мельгарехо.
28-летний парагваец получил повреждение во вчерашнем матче Кубка "Матч Премьер" против "Локомотива".
Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования.
В текущем сезоне Мельгарехо сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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