"Спартак" теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун озвучил размер финансовых потерь клуба из-за отсутствия продаж пива на домашнем стадионе.

"Думаю, рано или поздно вопрос с пивом решится. В первом чтении в Госдуме закон прошёл. Важно понимать две вещи. Первое: пиво и пьянство, как пиво и агрессия, - разные вещи. Кто хочет напиться, напьются за пределами стадиона. Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов. Важно, чтобы не было одной компании. Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления. Есть много локальных брендов, для которых важно вырваться из-под пресса трёх основных, которые доминируют на российском рынке, и представить себя.

Если будут допущены все компании, у каждого клуба будет свой пивной спонсор, это будет гораздо больше денег. А Heineken, например, может быть спонсором национальной сборной, одно другому не мешает. Надеюсь на осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет. Пиво осталось последним резервом, и его необходимо как можно быстрее использовать.

Сколько недосчитается клуб от того, что не продаётся пиво на стадионе? Наш клуб - примерно миллиард в сезон", - сказал Федун.

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