"Спартак" теряет Мозеса

Фото: твиттер "Спартака"

Хавбек "Спартака" Виктор Мозес получил повреждение в игре против "Нижнего Новгорода" (1:2).

Нигериец вынужден был покинуть поле на 35-й минуте. Вместо него вышел Зелимхан Бакаев.

Напомним, что "Спартак" этим летом выкупил игрока у "Челси" за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Мозеса 4 гола и 2 ассиста в 20 играх.

Во вторник, 10 августа, "Спартак" ожидает ответный матч квалификации Лиги Чемпионов против "Бенфики".

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