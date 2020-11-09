"Спартак" теряет Наиля Умярова

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии полузащитника команды Наиля Умярова, который выбыл из строя на две недели из-за перелома руки в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским "Уралом" (2:2).

"Умяров получил перелом во время матча с "Уралом". Данный перелом требует дополнительного обследования, возможно оперативного лечения и полного покоя от нагрузок в ближайшие 2 недели", - приводит слова Газизова "РИА Новости".

В нынешнем сезоне 20-летний Умяров провел за "Спартак" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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