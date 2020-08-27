"Спартак" теряет Понсе

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе выбыл из строя из-за травмы.

У аргентинского форварда выявлено мышечное растяжение. Сроки его восстановления составят 1-2 недели.

Таким образом, 23-летний футболист пропустит ближайший матч "красно-белых" против тульского "Арсенала".

В текущем сезоне Понсе провёл за "Спартак" 4 игры и забил 2 гола.

Не пропустите: Газизов рассказал, когда ожидается дебют Кокорина за "Спартак". | http://soccernews.ru