"Спартак" теряет Понсе

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"Спартак" теряет Понсе

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе выбыл из строя из-за травмы.

У аргентинского форварда выявлено мышечное растяжение. Сроки его восстановления составят 1-2 недели.

Таким образом, 23-летний футболист пропустит ближайший матч "красно-белых" против тульского "Арсенала".

В текущем сезоне Понсе провёл за "Спартак" 4 игры и забил 2 гола.

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