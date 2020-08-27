"Спартак" теряет Понсе
Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе выбыл из строя из-за травмы.
У аргентинского форварда выявлено мышечное растяжение. Сроки его восстановления составят 1-2 недели.
Таким образом, 23-летний футболист пропустит ближайший матч "красно-белых" против тульского "Арсенала".
В текущем сезоне Понсе провёл за "Спартак" 4 игры и забил 2 гола.
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