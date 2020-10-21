"Спартак" теряет Понсе

Форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе травмировался в игре Кубка России против "Енисея" (0:1).

23-летний аргентинец травмировал заднюю поверхность бедра во втором тайме. На 60-й минуте его заменил Михаил Игнатов.

В этом сезоне на счету Понсе шесть голов в 10 матчах.

Напомним, что "Спартак" прошел в 1/8 финала Кубка России, несмотря на поражение от "Енисея".

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