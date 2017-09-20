"Спартак" теряет Промеса

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес в сегодняшнем матче 1/16 финала кубка России против "Кубани" получил травму, информирует официальный сайт "красно-белых".

"Лучший бомбардир "Спартака" Квинси Промес в кубковом матче с "Кубанью" почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену. Завтра голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Спартак" обыграл "Кубань" со счетом 2:0. | soccernews.ru