"Спартак" теряет Промеса

Фото: инстаграм Промеса/Автор неизвестен

Форвард московского "Спартака" Квинси Промес получил травму..

Как сообщает официальный сайт красно-белых, футболист уже прошел углубленное медицинское обследование, на котором у него было выявлено повреждение боковой связки коленного сустава.

Промес получил травму в игре против "Ахмата" (1:0) в рамках десятого тура РПЛ.

В текущем розыгрыше РПЛ Промес сыграл за "Спартак" шесть матчей, в которых забил два гола.

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