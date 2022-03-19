"Спартак" теряет Рассказова

Фото инстаграм Николая Рассказова

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов травмировался в преддверии матча 22-го тура РПЛ с "Нижним Новгородом".

По этой причине 24-летний футболист пропустит сегодняшнюю игру, которая начнётся в 14:00 по московскому времени.

По словам главы пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленова, повреждение не носит серьёзного характера.

В текущем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 18 матчей и сделал 1 ассист.

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