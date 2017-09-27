"Спартак" теряет Реброва, Попова и Самедова

Сразу три игрока "Спартака" - вратарь Артём Ребров, полузащитник Ивелин Попов и вингер Александр Самедов - травмировались в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

33-летний Ребров получил повреждение в результате столкновения с Мохамедом Салахом - он покинул поле на электрокаре. А у 29-летнего Попова и 33-летнего Самедова, по предварительным данным, мышечные травмы задней поверхности бедра.

Сроки восстановления вышеупомянутых футболистов станут известны после прохождения ими медицинского обследования. | http://soccernews.ru