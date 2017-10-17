"Спартак" теряет Самедова

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" и был заменен в первом тайме.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 33-летний Самедов провел за "Спартак" 13 матчей и забил 2 гола.

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