"Спартак" теряет Соболева

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев выбыл из строя из-за травмы, сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт".

По сведениям источника, форвард получил повреждение мениска на тренировке. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Таким образом, Соболев пропустит матчи чемпионата России с "Краснодаром" и "Ростовом".

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Спартак" теряет Понсе. | http://soccernews.ru