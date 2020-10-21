"Спартак" теряет Соболева
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев выбыл из строя из-за травмы, сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт".
По сведениям источника, форвард получил повреждение мениска на тренировке. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Таким образом, Соболев пропустит матчи чемпионата России с "Краснодаром" и "Ростовом".
В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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