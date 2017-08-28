"Спартак" теряет Таски

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски травмировался в матче восьмого тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 30-летний немец прошёл медобследование, в ходе которого у него выявили повреждение мышц бедра. Сроки восстановления составят 10-12 дней.

В стартовавшем сезоне Таски сыграл за "Спартак" 4 матча и сделал 1 результативную передачу.

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