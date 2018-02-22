"Спартак" теряет Таски

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"Спартак" теряет Таски

Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" и покинул поле уже на шестой минуте. Его заменил Илья Кутепов.

В ближайшее время 30-летний Таски пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

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