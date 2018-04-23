"Спартак" теряет Таски

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски выбыл из строя из-за травмы.

31-летний немец не смог доиграть матч 27-го тура чемпионата России против "Ахмата". В связи с повреждением он был заменён в перерыве.

"Подозрение на повреждение приводящей группы мышц правого бедра. Он получил повреждение в середине первого тайма, но доиграл до перерыва. Завтра будет обследование" - сказал руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.

В этом сезоне Таски сыграл за "Спартак" 21 матч и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru