"Спартак" теряет Тиля

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"Спартак" теряет Тиля

Хавбек "Спартака" Гус Тиль травмировался в игре против тульского "Арсенала" (2:1).

Голландец вышел на замену на 57-й минуте встречи, однако был вынужден покинуть поле через девять минут. Его заменил Остон Урунов, для которого это дебютный матч за "Спартак".

Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет отдать Тиля в аренду в другой клуб.

В прошлом сезоне он провел 22 матча, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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