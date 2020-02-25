"Спартак" теряет Умярова

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист получил повреждение голеностопного состава. В ближайшее время он сможет приступить к тренировкам по индивидуальной программе. Впрочем, хавбек пропустит матч 20-го тура чемпионата России с "Динамо", который состоится 29 февраля.

В нынешнем сезоне 19-летний Умяров провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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