"Спартак" теряет Умярова

Теги наиль умяровспартак москвадинамо москватравмы

"Спартак" теряет Умярова

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист получил повреждение голеностопного состава. В ближайшее время он сможет приступить к тренировкам по индивидуальной программе. Впрочем, хавбек пропустит матч 20-го тура чемпионата России с "Динамо", который состоится 29 февраля.

В нынешнем сезоне 19-летний Умяров провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Уткин: "От всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов