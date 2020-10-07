"Спартак" теряет Урунова

Узбекистанский полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба ассоциации узбекистанского футбола.

Футболист получил повреждение во время тренировки сборной Узбекистана. Из-за травмы хавбек пропустит два товарищеских матча сборной. Сроки восстановления игрока не уточняются.

19-летний Урунов выступает за "Спартак" с 2020 года. Всего он провел за московский клуб шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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