"Спартак" теряет Урунова
Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов выбыл из строя из-за травмы.
19-летний футболист вышел на замену в сегодняшнем матче с "Ростовом" (0:1), но провёл на поле около 5 минут.
Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления хавбека "красно-белых" станут известны по итогам медобследования.
В текущем сезоне Урунов сыграл за "Спартак" 7 матчей и забил 1 гол.
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