"Спартак" теряет Урунова

Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов выбыл из строя на неопределённый срок.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", у футболиста выявлена небольшая травма опорно-двигательного аппарата.

Подробностей повреждения 20-летнего хавбека клуб не раскрыл, лишь уточнив, что обследование продолжается, а он пока тренируется индивидуально.

Прошлым летом "Спартак" купил Урунова у "Уфы" за 1 миллион евро. В текущем сезоне игрок провёл 9 матчей за столичную команду и забил 1 гол.

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