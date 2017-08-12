"Спартак" теряет Зе Луиша

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"Спартак" теряет Зе Луиша

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш травмировался в матче шестого тура чемпионата России против ЦСКА.

По предварительным данным, у 26-летнего футболиста повреждение приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления составят порядка месяца.

В этом сезоне Зе Луиш сыграл за "Спартак" семь матчей, забил один гол и сделал две результативных передачи.

Напомним, что ранее "красно-белые" надолго потеряли полузащитника Артёма Тимофеева. | http://soccernews.ru

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