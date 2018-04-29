"Спартак" теряет Зе Луиша



Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш выбыл из строя из-за травмы.

Футболист несколько раз просил замену в матче чемпионата России против "Амкара" и покинул поле на 40-й минуте.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 27-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 22 матча, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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