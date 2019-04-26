"Спартак" теряет Жиго

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго не сыграл с тульским "Арсеналом" в матче 25-го тура чемпионата России из-за проблем со здоровьем.

Как сообщают российские СМИ, у футболиста подозрение на травму мениска. Сегодня он пройдёт медобследование, которое определит степень серьёзности повреждения.

Напомним, что 25-летний француз только в начале апреля вернулся на поле после длительного перерыва, обусловленного разрывом крестообразных связок колена.

"Спартак" купил Жиго прошлым летом за 8 миллионов евро. В составе "красно-белых" центрбек сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Агент: "Каррера будет рад вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru