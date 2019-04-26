"Спартак" теряет Жиго

Теги спартак москвасамюэль жиготравмы

"Спартак" теряет Жиго

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго не сыграл с тульским "Арсеналом" в матче 25-го тура чемпионата России из-за проблем со здоровьем.

Как сообщают российские СМИ, у футболиста подозрение на травму мениска. Сегодня он пройдёт медобследование, которое определит степень серьёзности повреждения.

Напомним, что 25-летний француз только в начале апреля вернулся на поле после длительного перерыва, обусловленного разрывом крестообразных связок колена.

"Спартак" купил Жиго прошлым летом за 8 миллионов евро. В составе "красно-белых" центрбек сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Агент: "Каррера будет рад вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готовит предложение по Рэшфорду

"Барселона" готовит предложение по Рэшфорду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов