"Спартак" теряет Жиго

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Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго выбыл из строя из-за травмы головы.

В клубе сообщили, что француз получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ против "Ростова" (3:2).

"Самюэль получил сотрясение мозга в столкновении с Альмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование", - сказал глава департамента "красно-белых" по связям с общественностью Антон Фетисов.

В текущем сезоне Жиго сыграл за "Спартак" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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