"Спартак" теряет Жиго

Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго получил травму на разминке перед началом матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".

"Жиго получил повреждение на разминке. Точный характер травмы и сроки восстановления будут известны позднее", - сказал руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов российским СМИ.

28-летний Жиго в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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