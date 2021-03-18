"Спартак" теряет Зобнина

Фото: Twitter РПЛ/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским "Уралом" и был заменен во втором тайме. В ближайшее время чех пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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