"Спартак" теряет Зобнина

Фото: инстаграм Романа Зобнина/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста диагностировано мышечное повреждение. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Травму хавбек получил в матче 10-тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и России (1:0).

В ныненшем сезоне 27-летний Зобнин провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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