"Спартак" требует девять миллионов евро у "Удинезе" за Попова

"Удинезе" проявляет интерес к болгарскому полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него семь миллионов евро. "Красно-белые" оценивают игрока в 9 миллионов. Стоит отметить, что его контракт со "Спартаком" истекает летом 2019 года.

В этом сезоне 30-летний Попов провел за "Спартак" 21 матч и отдал 1 голевую передачу.

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