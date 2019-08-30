"Спартак" убедил "Славию" продать Крала

Хавбек пражской "Славии" Алекс Крал близок к переходу в московский "Спартак".

По словам главного тренера чешской команды Йиндршиха Трпишовски, клуб получил очень выгодное предложение от "красно-белых", а сам футболист выразил желание попробовать свои силы в РПЛ.

"Безусловно потеря Крала будет существенной для нас. "Спартак" предложил огромную сумму. Можно сказать астрономическую. Алекс хочет перейти в московский клуб и показать себя там. Мы дали ему возможность самому принять решение. Он проделал огромную работу здесь", - сказал Трпишовски.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за чешского опорника 12 миллионов евро.

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