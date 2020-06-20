"Спартак" удержал победу над тульским "Арсеналом"

Теги спартак москваарсенал тула

"Спартак" удержал победу над тульским "Арсеналом"

В рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" добыл выездную победу над тульским "Арсеналом".

Благодаря победе "Спартак" поднялся на шестое место, "Арсенал" идет восьмым.

"Арсенал" Тула - "Спартак" 2:3

Голы: Соболев, 44 - 0:1, Рассказов, 66 - 0:2, Понсе, 79 - 0:3, Луценко, 90+5 - 1:3, Лесовой, 90+8 - 2:3

"Арсенал" Тула: Шамов, Альварес (Володько, 85), Григалава, Беляев, Ковалев (Банда, 74), Горбатенко (Пантелеев, 80), Костадинов, Ткачев (Минаев, 75), Чаушич, Лесовой, Луценко.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Маслов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тил, 63), Зобнин (Умяров, 83), Крал, Жиго, Соболев (Понсе, 62), Ларссон (Мирзов, 84).

Читайте также: "Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов